Тюменские компании могут связаться с надзорными органами через Госуслуги

Портал госуслуг — это главное окно связи между государством и гражданами, в том числе и предпринимателями. Большое количество инструментов дистанционного взаимодействия контрольно-надзорных органов с проверяемыми лицами позволяют упростить процесс, делая его прозрачным и понятным.
С помощью портала госуслуг жители Тюменской области могут дистанционно взаимодействовать с контрольными (надзорными) органами. Например, в личном кабинете юридического лица на госуслугах в разделе "Контроль и надзор" размещены подразделы:
Контрольные и профилактические мероприятия. Завершенные, текущие и будущие проверки и профилактические мероприятия
Применимые виды контроля. Виды контроля, в рамках которых назначены контрольные или профилактические мероприятия.
Объекты контроля. Все проверяемые объекты с указанием категории риска и видами контроля.
Уведомление о начале предпринимательской деятельности. Подача уведомления о начале и прекращении предпринимательской деятельности (мера доступна с 1 апреля 2024 года).
Досудебное обжалование. Сервис гарантирует прозрачность хода рассмотрения обращений и позволяет отслеживать его в режиме реального времени.
Также в разделе "Контроль и надзор" можно скачать мобильное приложение "Инспектор", позволяющее провести дистанционную проверку по видеосвязи, отследить процесс проверки по чек-листу, и зафиксировать маршрут проверки. Приложение позволяет не допустить подмену геопозиции, а также сохраняет фото, видео и аудиоматериалы проверки. Можно подписать результаты проверки электронной подписью сразу в приложении и просмотреть историю проверок.
Контрольно-надзорные органы Тюменской области уже провели первые проверки с использованием данного приложения.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru