Тюменские компании могут связаться с надзорными органами через Госуслуги

Портал госуслуг — это главное окно связи между государством и гражданами, в том числе и предпринимателями. Большое количество инструментов дистанционного взаимодействия контрольно-надзорных органов с проверяемыми лицами позволяют упростить процесс, делая его прозрачным и понятным.

С помощью портала госуслуг жители Тюменской области могут дистанционно взаимодействовать с контрольными (надзорными) органами. Например, в личном кабинете юридического лица на госуслугах в разделе "Контроль и надзор" размещены подразделы:

Контрольные и профилактические мероприятия. Завершенные, текущие и будущие проверки и профилактические мероприятия

Применимые виды контроля. Виды контроля, в рамках которых назначены контрольные или профилактические мероприятия.

Объекты контроля. Все проверяемые объекты с указанием категории риска и видами контроля.

Уведомление о начале предпринимательской деятельности. Подача уведомления о начале и прекращении предпринимательской деятельности (мера доступна с 1 апреля 2024 года).

Досудебное обжалование. Сервис гарантирует прозрачность хода рассмотрения обращений и позволяет отслеживать его в режиме реального времени.

Также в разделе "Контроль и надзор" можно скачать мобильное приложение "Инспектор", позволяющее провести дистанционную проверку по видеосвязи, отследить процесс проверки по чек-листу, и зафиксировать маршрут проверки. Приложение позволяет не допустить подмену геопозиции, а также сохраняет фото, видео и аудиоматериалы проверки. Можно подписать результаты проверки электронной подписью сразу в приложении и просмотреть историю проверок.

Контрольно-надзорные органы Тюменской области уже провели первые проверки с использованием данного приложения.