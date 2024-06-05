В исетских лесах в честь юбилея Тюменской области высадили более 6 тысяч сеянцев сосны

Жители Исетского района присоединились к акции по посадке лесов, посвящённой 80-летию образования Тюменской области.

4 июня, сотрудниками ГКУ ТО "Тюменская авиабаза" и специалистами ГКУ ТО "Тюменьлес" была организована посадка на площади 2 га 6 200 сеянцев сосны с закрытой корневой системой.

Среди тех, кто приехал поучаствовать в лесопосадках, были сотрудники МЧС Исетского района, волонтеры "Движения первых", представители районной администрации и филиала фонда "Защитники Отечества".

В честь юбилея Тюменской области планируется высадить 80 тысяч сосен на общей площади почти 26 гектаров, сообщает региональный департамент лесного комплекса. Деревья будут расти на бывших лесосеках, горельниках, на пустующих территориях.

"Здорово, что мы можем принять участие и внести свой вклад в восстановление леса нашей области. Сажая сегодня сеянцы на своей малой родине, мы думаем о будущем", - отметил заместитель главы Исетского района Константин Швецов.