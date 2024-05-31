Сайфитдинов назвал эффективной систему поддержки семей в Тюменской области

Поддержка семей стала темой Совета председателей законодательных органов власти Уральского федерального округа, состоявшегося на этой неделе. В заседании приняли участие спикеры заксобраний и главные федеральные инспекторы субъектов. Основная тема – реализация мероприятий Года семьи, объявленного президентом России. Заседание в формате ВКС провел полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев.

По данным аппарата полпредства, в Уральском федеральном округе проживает более трёх миллионов семей, почти половина из них с детьми до 18 лет, а каждая седьмая семья – многодетная. "Работа по укреплению института семьи, повышению престижа материнства и отцовства, защите детства, развитию демографических программ и всесторонней поддержке многодетных семей имеет первостепенное значение. Органы власти и управления должны рассматривать поддержку семей как ключевое направление развития и стратегическую цель нашей с вами работы", - подчеркнул Якушев.

Полпред напомнил, что задача региональных органов власти, как законодательных, так и исполнительных – сформировать эффективную систему поддержки семьи на уровне регионов и муниципальных образований.

В ходе заседания председатели уральских парламентов обменялись лучшими практиками в сфере семейной политики. Глава Тюменской облдумы Фуат Сайфитдинов, рассказывая о региональном практике, отметил, что всё, что делается в рамках Года семьи – это вклад в нацпроект "Семья", который стартует в 2025 году. "Система мер поддержки семей с детьми в регионе сформирована и стабильна. Вся работа по совершенствованию нормативно-правовой базы ведется в рамках постоянного диалога с областным правительством. У нас действует двадцать региональных мер поддержки семей с детьми, дополнительных к федеральным. Работа над нормативной базой в этом направлении будет продолжена. В приоритете нашей законодательной деятельности – содействие семьям участников специальной военной операции", - подчеркнул он.

Фуат Сайфитдинов акцентировал внимание на том, что в Тюменской области активно внедряются управленческие инновации в развитие комфортной семейной среды: "Наш регион стартовал в пилотном проекте Минтруда России по созданию семейных многофункциональных центров. Такие МФЦ уже открыты в Тюмени и Голышманово. Режим "одного окна" позволяет многофункциональным центрам координировать процессы выявления и разрешения проблем конкретных семей. На мой взгляд, внедрение подобных центров позволит более активно анализировать все направления, касающиеся адресной социальной помощи нашим семьям".