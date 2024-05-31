Тренды и перспективы развития стройотрасли на конференции Сбера обсудили тюменские девелоперы

Финансирование строительства жилья и соцобъектов, тенденции на ипотечном рынке стали ключевыми темами на конференции "Жилая недвижимость: от трендов к перспективам", которую Сбер организовал в Тюмени. Мероприятие посетили более ста участников, в том числе представители органов власти, девелоперских компаний, риелторских агентств.

На мероприятии поднимались темы строительства инфраструктуры с использованием механизма государственно-частного партнерства, цифровой трансформации в области жилой и коммерческой недвижимости, демонстрировались решения для интеллектуальных жилых комплексов. Кроме того, участники обсудили основные вопросы, связанные с созданием и развитием социальной инфраструктуры жилых комплексов.

Роман Дубинский, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка:

Одна из актуальных тенденций в сфере жилищного строительства — рост интереса со стороны бизнеса и властей к вопросам финансирования социальных объектов. Это связано с вопросами формирования объектов социальной инфраструктуры и создания комфортных условий для жизни людей. Сбер готов предоставить финансовую поддержку для реализации таких проектов, в том числе в рамках комплексного развития территорий.

Директор направления ипотечного кредитования и развития сервисов Домклик Уральского банка Сбербанка Наталья Романова рассказала об основных трендах и тенденциях в сфере ипотечного кредитования, портрете ипотечного заемщика. "Около трети клиентов, оформляющих ипотеку в Тюменской области, находятся в браке и имеют более двух детей. Чаще всего такие клиенты пользуются льготами - "Семейной ипотекой" и "Ипотекой с господдержкой", — отметила Наталья Романова. Кроме того, она обратила внимание на инструменты, предлагаемые Сбером для роста продаж застройщиков — в частности, витрину Домклик и возможность заключения асинхронной межрегиональной сделки.