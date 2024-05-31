Тюменская городская Дума одобрила исполнение бюджета за 2023 год

Властям удалось достигнуть всех поставленных целей без привлечения кредитных средств

В ходе восьмого заседания Тюменской городской Думы VIII созыва депутаты единогласно одобрили исполнение бюджета за 2023 год. С отчетом о проделанной работе выступил заместитель главы города, директор департамента финансов и налоговой политики Андрей Пилипчук.

Ранее предполагалось, что для покрытия дефицита властям придется использовать заемные средства. Однако они не потребовались: администрации города удалось грамотно распределить доступные ресурсы. Согласно уточненным показателям, доходы бюджета составили 44,8 млрд рублей, расходы – 44,9 млрд рублей. Разница составила 90 млн рублей. Ее закрыли остатками средств, сложившихся на начало 2023 года.

В структуре собственных доходов города Тюмени 79% были представлены налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) и поступлениями по упрощенной системе налогообложения (УСН). Ежегодно объемы увеличиваются. Так, поступления по НДФЛ составили 12,7 млрд рублей (117% от плана), что на 1,6 млрд рублей больше показателей 2022 года. По УСН в бюджет было направлено 3,9 млрд рублей (119% от плана). Это на 637 млн рублей больше результата 2022 года.

– Мы продолжаем оказывать поддержку нашим предпринимателям, сохраняя сниженные ставки по УСН. По ряду направлений – с 6% до 4%. Общий объем поддержки составил 766 млн рублей – существенная сумма, выпадающая из доходов бюджета. Однако любая поддержка стимулирует экономическую активность. Как результат, у нас на 3 млрд вырос общий объем налоговых и неналоговых доходов. Такая хорошая динамика позволила нам избежать привлечения кредитных средств и исполнить принятые обязательства за счет собственных средств, – рассказал Андрей Пилипчук и напомнил, что изначально планировалось привлечь кредитные средства в размере 1,6 млрд рублей.

Почти все расходы (94,4%) были направлены на реализацию 21 муниципальной программы, охватывающей все сферы жизни города. Бюджет сохранил социальную направленность: на развитие человеческого капитала выделили 22 887 млн рублей (51%), на обеспечение комфортной среды проживания – 16 954 млн рублей (37,8%), на улучшение жилищных условий – 2 283 млн рублей (5%).

Председатель постоянной комиссии по городскому общественному самоуправлению Степан Киричук высоко оценил исполнение бюджета и развитие городской инфраструктуры. Вместе с тем он призвал обратить внимание на социально ориентированные некоммерческие организации, что проводят мероприятия патриотической направленности. Он предложил создать рабочую группу под руководством Андрея Пилипчука и рассмотреть варианты поддержки таких СОНКО.

С коллегой согласился депутат Алексей Чирков. Он сообщил, что поступает много обращений от НКО с просьбами оказать содействие в поиске мест для размещения организаций. Алексей Иванович выразил надежду, что в составе рабочей группы удастся оказать им помощь. Андрей Пилипчук также поддержал эту инициативу.

Подводя итоги заседания, председатель Тюменской городской Думы Светлана Иванова отметила, что администрацией Тюмени проделана большая и серьезная работа.

– Представители исполнительной власти реализовали бюджет планово и очень продуктивно. А самое главное – он исполнен без привлечения кредитных ресурсов. Это говорит о правильном и эффективном использовании бюджетных средств при решении задач, которые необходимы для развития нашего города, – подчеркнула Светлана Владимировна.

Добавим, что перед заседанием Тюменской городской Думы проект исполнения бюджета прошел процедуру публичных слушаний. Мероприятие посетил 121 житель города, из которых "за" проголосовали 117 человек.