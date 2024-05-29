Моор: предприниматели - основа экономического развития Тюменской области

В Тюмени проходит форум "Мой бизнес. Земля больших семей. День предпринимательства – 2024". Губернатор Тюменской области Александр Моор, открывая мероприятие, отметил, что в регионе ежегодно наблюдается рост предпринимательской активности.

"Зарегистрировано почти 75 000 субъектов малого и среднего предпринимательства и более 122 000 самозанятых. Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства растет стабильными темпами, 366 000 наших земляков работают у предпринимателей".

Заявки на участие в форуме отправили более 1 200 человек. Это представители Тюменской, Свердловской, Курганской, Ленинградской областей, Югры и Ямала.