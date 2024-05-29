На перекрестке Первомайской и Герцена запретят левый поворт

С 20 июня будет изменена схема дорожного движения по улице Первомайской путем исключения левого поворота на регулируемом перекрестке с улицей Герцена при движении от железнодорожного вокзала.

Как отметили в департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени, решение принято в целях сохранения жизни и здоровья тюмецев и гостей города, поскольку этот перекресток является местом концентрации дорожно-транспортных происшествий. На нём совершены пять ДТП, в результате которых получили травмы 10 человек. Водители допустили нарушения Правил дорожного движения в части несоблюдения очередности проезда перекрестка при совершении левых поворотов.

Построить новый маршрут можно через улицы Запольную и Камышинскую, а также Грибоедова (с выездом через перекресток с ул. Герцена).