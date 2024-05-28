Тюменские животные предпочитают Турцию, Грузию и Азербайджан

Управлением Россельхознадзора по Тюменской области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам в этом году оформлено на вывоз за рубеж 69 домашних животных: 28 кошек, 40 собак и 1 попугая.

Как сообщили в пресс-службе управления, преимущественными направлениями для путешествий с домашними питомцами являются Турция, Грузия, Азербайджан. Также документы оформлялись для выезда в Китай, Бразилию, Норвегию, Израиль, США, Таиланд, Канаду, Мексику, Кипр, Нидерланды и ряд других стран.