Тюменская область и Сибур подписали соглашение о развитии профобразования

13:09 25 мая 2024
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

Соглашение о сотрудничестве между правительством Тюменской области, "Сибуром" и администрацией Тобольска заключено для взаимодействия сторон по развитию образовательного кластера города, реализации мастер-плана развития образовательной политики Тобольского многопрофильного техникума, повышения качества среднего профессионального образования в регионе и создания условий для самореализации молодежи за счет формирования системы подготовки высококвалифицированных кадров на основе комплексного взаимодействия.

Соглашение подписали губернатор Александр Моор, директор СИБУРа Михаил Карисалов и глава города Максим Афанасьев.

Теги: Александр Моор , образование , Сибур
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Июнь, 2024