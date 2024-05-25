Тюменская область и Сибур подписали соглашение о развитии профобразования

Соглашение о сотрудничестве между правительством Тюменской области, "Сибуром" и администрацией Тобольска заключено для взаимодействия сторон по развитию образовательного кластера города, реализации мастер-плана развития образовательной политики Тобольского многопрофильного техникума, повышения качества среднего профессионального образования в регионе и создания условий для самореализации молодежи за счет формирования системы подготовки высококвалифицированных кадров на основе комплексного взаимодействия.

Соглашение подписали губернатор Александр Моор, директор СИБУРа Михаил Карисалов и глава города Максим Афанасьев.