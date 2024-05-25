Почти в пять раз меньше лесных пожаров произошло в Тюменской области этой весной

По состоянию на 22 мая в Тюменской области возникло 22 лесных пожара на площади 96 га. За аналогичный период прошлого года в регионе был зафиксирован 101 пожар на площади 25 983 га, сообщает деплеса региона.
Для тушения возгораний в лесном фонде в нынешнем пожсезоне предусмотрено привлечение 2 720 человек и 1 216 единиц техники. Из них 1 164 человек и 569 единиц техники лесопожарных формирований Тюменской авиабазы.
Для наземного патрулирования лесов используется 54 беспилотных летательных аппарата, для видеомониторинга пожарной обстановки работает 104 камеры наблюдения, которые охватывают 76 % территории региона.
Система видеомониторинга "Лесоохранитель" автоматически выявляет очаги возгораний, определяет их местонахождение и оперативно оповещает службы пожаротушения Тюменской авиабазы.
Также для дистанционного мониторинга лесных пожаров используется информационная система ИСДМ-Рослесхоз, которая выявляет очаги возгораний с помощью космических спутников.
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