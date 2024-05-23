Тюменские вузы впервые участвуют в профориентационном фестивале "Территория возможностей"

Гости фестиваля "Территория возможностей" смогут познакомиться с направлениями подготовки, перечнем вступительных испытаний, условиями поступления в вузы Тюменской области и перспективами дальнейшего трудоустройства, фестиваль с участием всех вузов региона проводится впервые, сообщает информцентр правительства Тюменской области.

Для будущих абитуриентов, педагогов, родителей проведут мастер-классы, лекции, интерактивы. Студенческие творческие коллективы выступят с концертной программой. Фестиваль состоится 27 мая с 12:00 до 18:00 у Конторы пароходства (г. Тюмень, ул. 25-го Октября, д. 23А, стр.1).