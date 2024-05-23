Сбер и культура Тюменской области договорились о совместной реализации проектов с применением ИИ

Сбер и департамент культуры Тюменской области будут совместно работать над созданием и внедрением передовых технологий, в том числе на основе искусственного интеллекта. Документ о сотрудничестве подписали управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка Роман Дубинский и директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер в павильоне Сбера на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ, сообщает информцентр правительства региона.

Среди основных направлений сотрудничества — оснащение цифровыми сервисами культурных объектов и пилотирование генеративных моделей, моделей машинного обучения и других технологий искусственного интеллекта в учреждениях культуры. Кроме того, совместно со Сбером в Тюменской области планируется проводить мероприятия и выставки для развития креативных индустрий, популяризации искусственного интеллекта и повышения финансовой грамотности.

Роман Дубинский, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка:

По поручению губернатора Александра Моора в Тюменской области был создан проектный офис по внедрению искусственного интеллекта, в работе которого активно участвует Сбер. Одной из ключевых областей, где будут применяться новые технологии, станет культура. Подписанное соглашение является важным шагом в реализации этой инициативы. Оно позволит объединить усилия и ресурсы для разработки и внедрения инновационных решений на базе искусственного интеллекта с целью развития культурной сферы и повышению качества предоставляемых услуг. Сбер готов активно внедрять технологии искусственного интеллекта в учреждениях культуры и обучать их сотрудников работе с AI-сервисами Сбера, участвовать в AI-трансформации региона. В ближайшее время мы также планируем запустить Школу креативных индустрий для студентов, обучающихся в сфере культуры и искусств.

Елена Майер, директор департамента культуры Тюменской области: