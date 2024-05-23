Тюменские земледельцы засеяли более 40 процентов пашни

Аграрии Тюменской области приближаются к экватору посевной - 42 процентов запланированных площадей уже засеяно, сообщает департамент АПК.
К районом-лидерам, которые преодолевшим отметку в 50% общего сева относятся Юргинский район — 60%; Заводоуковский городской округ — 53% и Абатский район — 52%. В 12 районах области полностью завершен посев гороха, в 3 муниципалитетах выполнили план по посеву технических культур, в Нижнетавдинском районе посеяли 100% кукурузы на силос.
В 7 муниципальных образованиях Тюменской области посажено уже более 3000 га картофеля (41%). В 5 районах — 544 га овощей (51%).
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru