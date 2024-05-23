Тюменские земледельцы засеяли более 40 процентов пашни

Фото - Агрофирма "КРиММ", сев рапса.

Аграрии Тюменской области приближаются к экватору посевной - 42 процентов запланированных площадей уже засеяно, сообщает департамент АПК.

К районом-лидерам, которые преодолевшим отметку в 50% общего сева относятся Юргинский район — 60%; Заводоуковский городской округ — 53% и Абатский район — 52%. В 12 районах области полностью завершен посев гороха, в 3 муниципалитетах выполнили план по посеву технических культур, в Нижнетавдинском районе посеяли 100% кукурузы на силос.

В 7 муниципальных образованиях Тюменской области посажено уже более 3000 га картофеля (41%). В 5 районах — 544 га овощей (51%).