В Тобольске проведут всероссийский фестиваль швейного мастерства, театров мод и дефиле.

12:02 22 мая 2024
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Первый Всероссийский конкурс-фестиваль швейного мастерства, театров мод и дефиле проведут 26-28 июня в городе Тобольске, его участниками могут стать взрослые и дети в возрасте от 5 лет, увлекающиеся шитьем, а также модельные школы и театры мод.

Как сообщает администрация города, конкурс-фестиваль будет идти три дня, в программе  конкурс швейного мастерства,  первенство по дефиле, шоу-показ с участием молодых модельеров и дизайнеров одежды.

Организатором конкурса является ООО "Оллин Руш". Цель Конкурса – популяризация, развитие и поддержка интереса детей и взрослых к искусству моды и костюма.

Подробности о мероприятии на сайте конкурса и в Vk.  

Теги: Тобольск
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