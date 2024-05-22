В Тобольске проведут всероссийский фестиваль швейного мастерства, театров мод и дефиле.

Первый Всероссийский конкурс-фестиваль швейного мастерства, театров мод и дефиле проведут 26-28 июня в городе Тобольске, его участниками могут стать взрослые и дети в возрасте от 5 лет, увлекающиеся шитьем, а также модельные школы и театры мод.

Как сообщает администрация города, конкурс-фестиваль будет идти три дня, в программе конкурс швейного мастерства, первенство по дефиле, шоу-показ с участием молодых модельеров и дизайнеров одежды.

Организатором конкурса является ООО "Оллин Руш". Цель Конкурса – популяризация, развитие и поддержка интереса детей и взрослых к искусству моды и костюма.

Подробности о мероприятии на сайте конкурса и в Vk.