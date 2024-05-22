Более 350 млн рублей потратят "Россети Тюмень" на защиту от пожаров

"Россети Тюмень" направят 355 млн рублей на защиту энергообъектов Тюменской области, ХМАО-Югры и ЯНАО на подготовку к пожароопасному периоду, выполнение организационных и технических мероприятий позволит минимизировать риск возникновения нештатных ситуаций на энергообъектах, сообщает пресс-служба компании.

Для снижения рисков распространения низового огня в ходе ремонтов компания планирует расчистить 3,6 тысячи гектаров трасс линий электропередачи от поросли и кустарников. В наиболее пожароопасных районах проложены минерализованные полосы вдоль ЛЭП и выполнена опашка периметров подстанций. Для персонала организованы дополнительные инструктажи, учения и тренировки по отработке оперативных действий в случае возникновения пожара.

Во взаимодействии с территориальными органами МЧС России энергетики непрерывно отслеживают пожарную обстановку. Для оперативного реагирования и ликвидации возможных технологических нарушений готовы 193 бригады "Россети Тюмень" в составе 902 работников и 392 единицы спецтехники. При необходимости специалисты задействуют 84 резервных источника электроснабжения суммарной мощностью порядка 15,5 МВт.

Своевременное выполнение предупредительных мероприятий позволит специалистам "Россети Тюмень" повысить надежность электроснабжения Тюменского макрорегиона с населением около 3,8 млн человек, подчеркивают в компании.