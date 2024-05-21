В Тюмени проведут ярмарку с вакансиями для подростков

23 мая с 12:00 до 14:00 пройдет ярмарка трудоустройства для несовершеннолетних.

Работодатели предложат более 60 рабочих мест по вакансиям: регистратор, рабочий по озеленению, кухонный рабочий, кассир, помощник библиотекаря и другие.

Подростки смогут пообщаться с представителями работодателей, среди которых рестораны "Вкусно - и точка", компания "Вереск", занимающееся озеленением и уборкой улиц, библиотеки, детсады, поликлиника, многопрофильный центр.

Ярмарка пройдет на площадке Штаба общественной поддержки Единой России по адресу ул. Водопроводная, д. 36/3.