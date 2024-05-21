Викуловский детский сад нашел работника на Всероссийской ярмарке трудоустройства

Викуловский детский сад "Колосок" восполнил штат ценным специалистом благодаря участию в региональном этапе Всероссийской ярмарки трудоустройства "Работа России. Время возможностей".

В детском саду была вакантная должность рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту зданий. Нужен был профессионал, который смог бы обеспечивать надлежащее состояние здания, поддержание чистоты и порядка на прилегающей территории. Идеальным кандидатом на вакантную должность стал Евгений Щетников, которого на ярмарку пригласили специалисты Викуловского отделения Кадрового центра "Работа России".

Благодаря опыту и умениям Евгения, детский сад преобразился: отремонтирован любимый детский самокат, наведен порядок на территории, высажены саженцы.

Для Евгения работа в детском саду стала возможностью реализовать свой потенциал и проявить себя как универсальный специалист. Он не только выполняет свои прямые обязанности, но и охотно помогает на других участках, проявляя инициативу и заботу о детях.

Напомним, что первый этап Ярмарки трудоустройства "Работа России. Время возможностей" состоялся 12 апреля, где более 240 работодателей представили свыше 3000 вакансий.

Федеральный этап ярмарки запланирован на 28 июня. Посетители смогут ознакомиться с актуальными вакансиями, поучаствовать в собеседованиях, а также получат возможность найти работу не только в своем регионе, но и в любом уголке России.