Прокуратура через суд обязала тобольские поселения позаботиться о противопожарном водоснабжении

По искам тобольского межрайонного прокурора населенные пункты в 11 сельских поселениях будут обеспечены источниками наружного противопожарного водоснабжения, сообщает облпрокуратура.



В марте 2024 года Тобольская межрайонная прокуратура провела проверку соблюдения законодательства о защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.



На территории 11 сельских поселений Тобольского района выявлены нарушения: часть населенных пунктов не обеспечены нормативными источниками противопожарного водоснабжения, не обеспечен требуемый расход воды на наружное пожаротушение, не везде оборудованы пожарные резервуары или искусственные водоемы). При этом год назад прокуратура уже выявляла такие нарушения, вносила представления об их устранении, однако в полном объеме они не устранены из-за отсутствия финансирования.

В преддверии пожароопасного периода тобольский межрайонный прокурор обратился в суд с исками о возложении на администрации 11 сельских поселений обязанности обеспечить населенные пункты источниками наружного противопожарного водоснабжения, суд эти требования удовлетворил. Фактическое исполнение судебных решений находится на контроле межрайонной прокуратуры.