Тюменская область по вводу жилья в России уступает только Ленобласти

Больше всего жилья в пересчете на одного жителя среди регионов России в 2023 году введено в Ленинградской и Тюменской областях и Чечне, меньше всего – в Магаданской и Мурманской областях, а также на Чукотке, свидетельствуют данные исследования РИА Новости.

Очередным абсолютным рекордом закончился прошедший 2023 год для строительной отрасли — по данным Росстата, объем ввода жилья составил 110,44 миллиона квадратных метров, что на 7,5% выше, чем в 2022 году. Выросли и темпы сдачи многоквартирных домов (+13,7%) и жилых домов, построенных населением (+2,6%). В пересчете на одного жителя России было введено 0,756 квадратных метра жилья, но диапазон значений показателя в российских регионах очень широк и отличается в разы.

По итогам 2023 года Ленинградская область перешагнула рубеж в 2 квадратных метра на человека, что позволило региону сохранить первое место в рейтинге. В Тюменской области на одного человека введено 1,539 кв. м при общем вводе 2,486 млн кв. метров жилья (2,3% от общего объема по РФ), при этом обеспеченность населения жильем (общая площадь жилых помещений, приходящихся на одного человека) по итога 2023 года составляет 31,3%.

Почти во всех лидирующих в рейтинге регионах объемы ввода жилья в 2023 году выросли. Наиболее заметный рост отмечается в Новосибирской области (+34,4%), Калужской области (+22,1%), Адыгее (+20,5%), Чечне (+15,6%) и Тюменской области (+10,7%). В Московской и Калининградской областях по итогам 2023 года зафиксировано снижение темпов ввода жилья на 11% и 7,7% соответственно.

В замыкающей рейтинг группе, как и год назад, представители Дальнего Востока и Крайнего Севера. Меньше всего жилья в пересчете на жителя в 2023 году введено в Магаданской области (0,09 квадратных метра на человека) и Мурманской области (0,092 квадратных метра на человека). На Чукотке и в Еврейской автономной области в 2023 году было введено менее 0,2 квадратных метра жилья на человека.

Что касается объемов введенного жилья в абсолютном выражении, то больше всего было построено в Московской области (12,5 млн кв. м, или 11,3% от введенного в России объема жилья), Краснодарском крае (7,6 млн кв. м, или 6,9%) и Москве (7,3 млн кв. м, или 6,6%). Еще в шести регионах РФ, среди которых Ленинградская область, Санкт-Петербург, Татарстан, Башкирия, Свердловская и Новосибирская области, в 2023 году было введено более 3 миллионов квадратных метров жилья. В сумме на девять регионов данной группы приходится 44% введенного в России жилья.

Лидером по показателю обеспеченности населения жильем является Псковская область, где на каждого жителя приходится 37,9 квадратных метра. Менее остальных этот показатель в Тыве – всего 15,3 квадратных метра на человека. Как и год назад, в 46 российских регионах обеспеченность жильем выше общероссийского уровня, из которых в 20 субъектах федерации на одного жителя приходится 33 и более квадратных метров. Ниже общероссийского уровня обеспеченность жильем в 39 регионах, и из них в двух значение показателя меньше 20 квадратных метров на человека.

По данным министерства строительства и ЖКХ, на текущий момент в России действуют разрешения на строительство 157,8 миллиона квадратных метров жилья, а в стадии строительства находится более 109,7 миллиона квадратных метров, что на 10% выше соответствующего периода прошлого года. При этом градостроительный потенциал по итогам первого квартала 2024 года составляет 442 миллиона квадратных метров. Анализируя эти данные, авторы исследования ожидают, что итоги 2024 года для жилищного строительства могут оказаться на уровне или немногим выше прошедшего года. По данным Росстата, объем жилищного строительства по итогам первого квартала 2024 года вырос на 1,5% относительно соответствующего периода прошлого года.