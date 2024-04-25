1 мая будет перекрыта одна из тюменских улиц

1 мая с 7 до 12 часов будет прекращено движение транспортных средств на проезде к автомобильной дороге ул. Станкостроителей от ул. Профсоюзной до здания № 2 по ул. Николая Машарова.

Как сообщили в департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта, ограничения связаны с проведением торжественного мероприятия, посвященного годовщине присвоения Тюмени звания "Город трудовой доблести".

Всем участникам дорожного движения рекомендуем обращать внимание на знаки, соблюдать Правила дорожного движения РФ, рекомендованный объезд по улице Профсоюзной.