1 мая будет перекрыта одна из тюменских улиц

13:17 25 апреля 2024
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1 мая с 7 до 12 часов будет прекращено движение транспортных средств на проезде к автомобильной дороге ул. Станкостроителей от ул. Профсоюзной до здания № 2 по ул. Николая Машарова.

Как сообщили в департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта, ограничения связаны с проведением торжественного мероприятия, посвященного годовщине присвоения Тюмени звания "Город трудовой доблести".

Всем участникам дорожного движения рекомендуем обращать внимание на знаки, соблюдать Правила дорожного движения РФ, рекомендованный объезд по улице Профсоюзной.

 

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