Жильцы подтопленных домов получат по 50 тысяч рублей матпомощи

14:46 19 апреля 2024
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Семь Тюменской области, чьи дома подтопило, получат материальную помощь, она будет оказана максимально быстро, заявил губернатор.

"Заявление о выплате в 50 000 рублей на первоочередные нужды можно оформить: в пункте временного размещения; в учреждении соцобслуживания по месту жительства; в МФЦ; на портале Госуслуг. Для получения выплаты при себе необходимо иметь паспорт и реквизиты банковского счета. Важно: никаких документов собирать не нужно!" - пишет информцентр правительства.

Предоставление материальной помощи за утраченное имущество первой необходимости и на восстановление жилых помещений рассмотрят после комиссионного обследования жилых помещений.

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