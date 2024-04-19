Жильцы подтопленных домов получат по 50 тысяч рублей матпомощи

Семь Тюменской области, чьи дома подтопило, получат материальную помощь, она будет оказана максимально быстро, заявил губернатор.

"Заявление о выплате в 50 000 рублей на первоочередные нужды можно оформить: в пункте временного размещения; в учреждении соцобслуживания по месту жительства; в МФЦ; на портале Госуслуг. Для получения выплаты при себе необходимо иметь паспорт и реквизиты банковского счета. Важно: никаких документов собирать не нужно!" - пишет информцентр правительства.

Предоставление материальной помощи за утраченное имущество первой необходимости и на восстановление жилых помещений рассмотрят после комиссионного обследования жилых помещений.