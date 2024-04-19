Аграрии Тюменской области начали готовить пашню к севу

В Тюменской области стартовали весенние полевые работы. Первыми к боронованию приступили в Тюменском районе.

Предприятие "Агро-Сиб-Альянс" будет выращивать картофель и овощи. В ближайшее время специалисты приступят к посеву моркови. Специалистам предстоит заборонить 210 га.

Всего в Тюменской области в этом сезоне аграрии планируют посеять более миллиона гектаров. Это пшеница, овес, ячмень, рожь, горох, кукуруза, рапс, подсолнечник, горчица, лен, картофель, капуста, свекла, морковь, лук.

В весенне-полевых работах будет задействовано 3 725 тракторов, 2 718 сеялок, в том числе 1820 сеялок прямого посева, 1084 культиватора.