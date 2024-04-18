Автобусы до Казанки и в Казахстан отменили в Тюменской области из-за подтопления дороги

18:00 18 апреля 2024
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Из-за выхода воды на проезжую часть временно прекращено движение межмуниципальных автобусов по региональной дороге "Ишим – Казанское – граница Казахстана"

Приостановлена работа маршрутов: 576 "Казанское – Ишим", 701 "Ишим – Казанское", 702 "Казанское – Ишим", 703 "Челюскинцев – Ишим", 704 "Долматово – Ишим",  710 "Казанское – Тюмень".

Ранее из-за паводка были отменены автобусные рейсы в Казахстан: 715 Тюмень - Петропавловск, 700 Тюмень - Астана, 708 Тюмень - Темиртау, 720 Тюмень - Лисаковск.

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