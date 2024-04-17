Тюменская область поделилась опытом цифровой трансформации здравоохранения с коллегами из Смоленской области

15-16 апреля Тюменскую область с визитом посетила делегация Смоленской области с участием руководства регионального правительства, а также представителями Центра информационных технологий и ГАУ "Медицинский информационно-аналитический центр".

Медики ознакомились с работой:

- ГИС здравоохранения Тюменской области на примере поликлиники №5.

- Центра телефонного обслуживания Тюменской области и нейродиалоговой системы "Виртуальный консультант 72".

- Телемедицинского центра на базе Областной клинической больницы №1.

- Систем мониторинга основных показателей сферы здравоохранения.

Напоминаем, что цифровая трансформация отрасли здравоохранения в Тюменской области началась ещё в 2016 году. Сейчас региональная система здравоохранения является одной из наиболее функционально развитых в России.

К системе подключены все государственные медицинские учреждения региона, в ней работает свыше 22 тысяч пользователей.

Все жители области имеют электронную амбулаторную карту, и более 21 млн медицинских документов в электронной форме создается в системе в течение года.

По итогам 2023 года уровень "цифровой зрелости" региональной отрасли здравоохранения составил 96%.

В ходе рабочей поездки правительство Смоленской области высоко оценило наработки тюменской цифровой команды, а также подтвердило намерения по дальнейшему сотрудничеству и обмену опытом.

Станислав Логинов, директор департамента информатизации Тюменской области: "Цифровизация здравоохранения идет быстрыми темпами, активно внедряются современные технологии, например, искусственный интеллект, голосовые помощники, нейродиалоговые системы. При этом особенно важно учитывать возможности и риски использования тех или иных программных продуктов и решений. В этом смысле полезно укреплять межрегиональные связи, постоянно обмениваться опытом с коллегами, чтобы впоследствии выбрать наиболее оптимальные сценарии взаимодействия".