Более 1 500 вакансий представят тюменцам на ярмарке трудоустройства

Более 1 500 вакансий представят на Всероссийской ярмарке трудоустройства в Тюменской области, п ервый этап ярмарки пройдет 12 апреля во всех территориальных отделениях Кадрового центра "Работа России", а также в учреждениях культуры и среднего профессионального образования с 10:00 до 15:00.

Участие в ярмарке примут более 130 работодателей региона. Ключевые площадки - Тюменский Технопарк (Республики, 142) и Тобольский многопрофильный техникум (10 мкр. 85).

Директор департамента труда и занятости населения Тюменской области Александр Сидоров:

Для соискателей участие в ярмарке трудоустройства — это возможность пройти собеседование сразу с несколькими работодателями, найти работу как внутри своего региона, так и за его пределами. Школьники, в свою очередь, познакомятся с востребованными профессиями региона и узнают, где можно получить образование.

Подробнее о Всероссийской ярмарке трудоустройства "Работа России. Время возможностей" — на сайте.