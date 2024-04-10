Прокуроры держат на контроле подготовку к паводку

Прокуратура Тюменской области организовала дополнительные проверки, связанные с подготовкой к паводку на территории региона.

По поручению прокурора области Владислава Московских прокуроры на местах проверяют готовность специальных средств, техники и пунктов временного размещения, оповещения граждан, своевременности принимаемых мер подготовке к паводку.

В постоянном режиме ситуация с паводком контролируется прокурорами Абатского, Викуловского, Вагайского, Упоровского, Казанского и Ярковского районов, Ишимским, Тобольским и Ялуторовским межрайонными прокурорами.

Работают телефоны "горячей линии" по вопросам прохождения паводка:

В прокуратуре Тюменской области – 8 (3452) 27-04-60;

В прокуратуре Упоровского района – 8 (34541) 3-17-33;

В Ялуторовской межрайонной прокуратуре – 8 (34535) 3-94-93;

В прокуратуре Ярковского района – 8 (34531) 2-51-39; 8 (34531) 2 -54-24;

В Тобольской межрайонной прокуратуре – 8 (3456) 24-19-72;

В прокуратуре Казанского района – 8 (34553) 4-13-74;

В Ишимской межрайонной прокуратуре – 8 (34551) 6-01-81;

В прокуратуре Абатского района – 8 (34556) 4-11-30;

В прокуратуре Викуловского района – 8 (34557) 2-41-85;

В прокуратуре Вагайского района – 8 (34539) 2-31-14.