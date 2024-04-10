Прокуроры держат на контроле подготовку к паводку

10:42 10 апреля 2024
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Прокуратура Тюменской области организовала дополнительные проверки, связанные с подготовкой к паводку на территории региона. 

 По поручению прокурора области Владислава Московских прокуроры на местах проверяют готовность специальных средств, техники и пунктов временного размещения, оповещения граждан, своевременности принимаемых мер подготовке к паводку. 

 В постоянном режиме ситуация с паводком контролируется прокурорами Абатского, Викуловского, Вагайского, Упоровского, Казанского и Ярковского районов, Ишимским, Тобольским и Ялуторовским межрайонными прокурорами. 

 Работают телефоны "горячей линии" по вопросам прохождения паводка: 

В прокуратуре Тюменской области – 8 (3452) 27-04-60;  

В прокуратуре Упоровского района – 8 (34541) 3-17-33; 

 В Ялуторовской межрайонной прокуратуре – 8 (34535) 3-94-93; 

В прокуратуре Ярковского района – 8 (34531) 2-51-39; 8 (34531) 2 -54-24; 

В Тобольской межрайонной прокуратуре – 8 (3456) 24-19-72; 

В прокуратуре Казанского района – 8 (34553) 4-13-74; 

В Ишимской межрайонной прокуратуре – 8 (34551) 6-01-81; 

В прокуратуре Абатского района – 8 (34556) 4-11-30; 

 В прокуратуре Викуловского района – 8 (34557) 2-41-85; 

 В прокуратуре Вагайского района – 8 (34539) 2-31-14.

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