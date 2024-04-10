Более половины пожаров в Тюмени происходит из-за неосторожности с огнем

На заседании коллегии администрации Тюмени мы рассмотрели комплекс мер, предпринимаемых в городе для подготовки к пожароопасному сезону. Статистика 2023 года такова: на территории города произошел 1191 пожар. Основной причиной 637 пожаров стало неосторожное обращение с огнем, сообщил мэр Кухарук.

В садоводческих некоммерческих товариществах произошло 199 пожаров, их основная причина - также неосторожное обращение с огнем и нарушение потребителями правил технической эксплуатации электроустановок. Было зафиксировано 140 ландшафтных пожаров на общей площади 1308 га.

Для предупреждения возникновения пожаров поручено провести очистку территорий от мусора, обновить обустроенные противопожарные полосы, мобилизовать работу профилактических групп, особенно в выходные дни.

Дополнительно специалисты проверили пожарные гидранты. В Тюмени их 3 715.

Проводится работа и по предоставлению субсидий на обустройство водоемов на территории СНТ. В этом году запланировано обустройство 16 водоемов, на территории 74 СНТ они уже есть.