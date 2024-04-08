Энергетики выявили в "Изыскателе" майнинговую ферму, из-за которой пригород Тюмени зимой сидел без света

Незаконную майнинговую ферму на энергодефицитной линии в Тюмени вычислили энергетики СУЭНКО, которые всю зиму пытались стабилизировать ситуацию с качеством электроснабжения в СНТ и поселках ИЖС вокруг Тюмени, сообщатся на сайте СУЭНКО.

Основной причиной отключений был кратный рост нагрузки на энергообъекты из-за превышения разрешенной мощности. Электросетевые компании оперативно меняли оборудование, устанавливали передвижные дизель-генераторы. Также энергетики устанавливали на свои сети дополнительные реклоузеры - устройства, которые контролируют токовую нагрузку.

Новый реклоузер на энергодефицитной линии ф. Березняки в сторону ТП-1384 зафиксировал регулярный набор и сброс нагрузки мощностью около 2МВт. Специалисты СУЭНКО провели сверку схемы со смежными сетевыми компаниями и замеры нагрузки в точках присоединения электроустановок потребителей и выявили превышение разрешенной мощности в смежных сетях АО "НордЭнерджиСистемс": по договорам – 625 кВт, по факту – около 3 МВт. Неоднократные уведомления по факту превышения выделенной мощности практически в 5 раз и предложения провести совместный осмотр результатов не давали. Заявку на увеличение максимальной мощности в АО "НордЭнерджиСистемс" не оформляли.

Доступ на объект для проверки собственники этого земельного участка в СОДНТ "Изыскатель" ООО "СтройЭнергоИнновации" предоставили только после многочисленных заявок. И во время выезда данные мониторинга показали снижение нагрузки на линии в три раза, а следы несанкционированного присоединения специалисты не выявили. Но позднее нагрузка выросла вновь - было решено провести внезапную проверку, в ходе которой и обнаружилось несколько грузовых контейнеров. При визуальном обследовании удалось зафиксировать в одном из них установку силового трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 1000 кВА, а также электронной аппаратуры. Присоединение к электросетям было выполнено незаконно, а потребление электроэнергии осуществлялось без прибора учета. Вероятное использование контейнеров – майнинговая ферма.

Направили в АО "НордЭнерджиСистемс" информацию о результатах проверки и необходимости отключения самовольно присоединённого объекта на земельном участке ООО "СтройЭнергоИнновации".

После внезапного визита данные реклоузера показали, что потребление на ф. Березняки в сторону ТП-1384 снизилось до номинальных разрешенных значений, график нагрузки стал характерным для бытовых потребителей. А через несколько дней персонал СУЭНКО выполнял удаленный осмотр данной территории, и большая часть контейнеров уже была вывезена.

"Самый важный результат проведенной работы – прекращение незаконного потребления ресурсов на энергодефицитной линии. И хотя незаконное подключение было осуществлено непосредственно к сетям другой сетевой организации, перегрузка ф.Березняки снижала качество электроснабжения потребителей СУЭНКО в этом энергоузле", - резюмируют энергетики.