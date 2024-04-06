В Тобольск для переправы через Иртыш доставили судно на воздушной подушке

Судно на воздушной подушке прибыло в Тобольск для дежурства на переправе через Иртыш, оно начнется с 8 апреля, сообщил глава города Максим Афанасьев.
Судно будет доставлять товары первой необходимости, а после подвижки льда и демонтажа мостков его начнут использовать для перевозки пассажиров с берега на берег.
Обеспечить переправу через Иртыш в межсезонье осенью прошлого года поручил губернатор Тюменской области Александр Моор в ходе прямой линии в ноябре 2023 года. Средства на покупку судна должны были выделить из областного бюджета.
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