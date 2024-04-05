"Восток" и ТРИЦ завершили объединение своих офисов в Тюмени

В Тюмени завершилось объединение офисов Востока и ТРИЦ- еще два единых центра обслуживания клиентов начали принимать клиентов АО "ЭК "Восток", и с ОАО "ТРИЦ" на улице Пермякова, 37 и улице Пышминская, 1а. На сегодня в объединенном формате в городе работают 7 офисов.

Во всех единых центрах обслуживания клиентов можно оперативно и качественно решить вопросы и с "Восток", и с ТРИЦ: передать показания приборов учета, оплатить как за наличный, так и за безналичный расчет электричество, воду, тепло, жилищные услуги, капитальный ремонт и услугу по обращению с ТКО, а также решить ряд других вопросов.

Гендиректор АО "ЭК "Восток" Максим Ромашев:

Объединение сотрудников двух компаний в стенах одного здания началось по инициативе Востока в прошлом году с Ишима, и затем распространилось еще на 7 офисов Тюмени. Уверен, что новый формат единых центров обеспечит высокий уровень качества и персонального обслуживания клиентов, позволит нашим потребителям без дополнительных поездок и визитов решить здесь коммунальные вопросы.

Отмечается, что все вопросы, связанные с деятельностью этих двух обществ, также можно решить дистанционно с помощью онлайн-сервисов на сайтах "Востока" и ТРИЦ.