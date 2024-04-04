Замглавы Минстроя в Тюмени увидел Дивный квартал

Заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Никита Стасишин с 3 апреля находится с рабочим визитом в Тюмени, в первый день он посетил ЖК "Дивный квартал. У озера", рядом с которым зеленый массив и озеро Алебашево.

Экскурсию для гостя провели и рассказали о важности благоустройства озера Алебашево начальник Главного управления строительства Тюменской области Павел Перевалов, заместитель главы города Владимир Третьяков, директор гордепартамента дорожной инфраструктуры и транспорта Евгений Сорокин и гендиректор ООО СЗ "ИСБ-недвижимость" Эдуард Оганян.

"Благоустройство озера Алебашево сделает нашу и жизнь этого микрорайона лучше. В 2019 году команда инициаторов участвовала в конкурсе "100 городских лидеров" Агентства стратегических инициатив (АСИ). Проект по благоустройству озера Алебашево стал одним из пяти других проектов страны, получивших одобрение АСИ на реализацию. На сегодня выделены федеральные средства, заключается контракт на расчистку озера. В рамках проекта благоустройства прилегающей территории предусмотрены различные зоны, в том числе культурно-творческая зона и общепит. Интересный проект", - рассказал Третьяков.

Также в рамках развития жилого комплекса тюменцам будут доступны детские сады и школы – одна с музыкальным уклоном, школа "Лира" проектируется по современным стандартам как досуговый центр, где можно будет заниматься наукой, искусством и спортом. Местом притяжения станет прогулочный бульвар с фонтаном, детскими и спортивными площадками.