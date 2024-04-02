В труднодоступные тобольские деревни доставили дизтопливо для электростанций

В труднодоступные деревни Тобольского района на левом берегу Иртыша доставлено топливо для дизельных электростанций, сообщает информцентр правительства ТО.

"Топливо завезено в объеме, достаточном для бесперебойной работы дизельных электростанций, обеспечивающих энергией Лайтамакское и Ачирское поселения Тобольского района", - уточнили в администрации Тобольского района.