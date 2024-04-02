Минкульт РФ заплатит около 27 млн рублей за проект реконструкции храма в Тобольске

11:22 02 апреля 2024
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Заключён госконтракт на разработку проектной документации для проведения реставрационных работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения "Церковь Крестовоздвиженская" на улице  Карла Маркса в Тобольске.

Разработкой проектной документации займется АО "Межобластное научно-реставрационное художественное управление" (Москва). Заказчиком выступает Министерство культуры РФ.

Поставщик - АО "МНРХУ" полвека  занимается реставрацией памятников архитектуры, живописи, икон. Среди реализованных проектов - реставрация Храма Святого Пророка Илии на улице Ильинка, в Китай-Городе, реставрация настенных росписей церкви ризположения Московского Кремля и др.

Ранее сообщалось, что вопрос о реставрации Крестовоздвиженской церкви губернатор Тюменской области Александр Моор и председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко обсуждали во время дней региона в верхней палате российского парламента в мае 2023 года. Данное предложение главы региона вошло в постановление Совета Федерации "О господдержке социально-экономического развития Тюменской области". Инициатива о реставрации Крестовоздвиженской церкви в Тобольске получила поддержку Министерства культуры Российской Федерации.

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