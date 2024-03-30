Моор: тюменские многодетные семьи обеспечат бесплатной формой для школьников

Ученики из семей, в которых воспитываются трое и более детей, школьной формой и одеждой для занятия физкультурой будут обеспечены за счет регионального бюджета, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.

Мера вводится в рамках указа президента России о социальной поддержке многодетных семей.

"Документ, который Владимир Путин подписал в январе, унифицирует всю ту помощь, которая оказывается многодетным родителям. Сегодня в разных регионах она значительно отличается. Многие из мер, прописанных в указе, у нас уже действуют. Работу ведем в том числе в рамках нацпроекта "Демография", инициированного Президентом России", - отметил Моор.