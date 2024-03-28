В Тюмени на содержание городских территорий в 2023 году направили 476 млн рублей

Депутаты Тюменской городской думы на мартовском заседании рассмотрели вопрос содержания имущественных комплексов и рекомендовали администрации муниципалитета продолжить системную работу в этом направлении.

Согласно муниципальной программе "Развитие благоустройства и охраны окружающей среды города Тюмени" в 2023 году в городе было организовано содержание 58 имущественных комплексов. По итогам выполнения всех мероприятий из городского бюджета было израсходовано 476 млн рублей. В течение последних трех лет в Тюмени на 15 % увеличилась проезжая часть, на 17 % - площадь тротуаров, на 20% - площадь зеленых насаждений, на 15% - площадок для выгула собак. Об этом коллегам-депутатам сообщил председатель постоянной комиссии по благоустройству и городскому хозяйству Дмитрий Антипов.

Председатель гордумы Светлана Иванова, комментируя рассмотрение вопроса, подчеркнула, что данная работа всегда на виду у жителей города, местных властей. Особо она акцентировала внимание на деятельности квартальных инспекторов, от которых во многом зависит состояние и порядок на вверенных им территориях. "Им определено заниматься вопросами содержания, благоустройства и контроля. По итогам 2023 года надо заметить, что работа наших квартальных была очень даже неплохо организована, в том числе в плане проверки и контроля. Ими составлено 5 111 протоколов по нарушению правил благоустройства, выявлено 69 несанкционированных свалок, отсутствие 155 люков и 259 адресных указателей. Все вопросы устранены. В Тюмени имеются серьезные положительные практики по благоустройству и содержанию территорий. Очень важно их эффективно использовать и повышать уровень благоустройства нашего города в дальнейшем", - отметила Светлана Иванова.

По итогам рассмотрения вопроса депутаты приняли решение рекомендовать городской администрации продолжить системную работу по благоустройству и содержанию имущественных комплексов, уделив особое значение в краткосрочной перспективе совершенствованию функционирования службы квартальных.