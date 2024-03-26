Ишимский "Аминосиб" приступил к выпуску жидкого концентрата лизина

Завод "Аминосиб" в Ишимском районе запустил в производство жидкий концентрат лизина, сообщает департамент АПК Тюменской области.

Предприятие является одним из крупнейших производителей и поставщиков L-Лизина в России и СНГ. При этом в последнее время потребители этого продукта по всему миру стали чаще переходить с сухой формы на современную и более эффективную форму жидкого концентрата. Следуя мировым запросам, тюменский завод переориентировал производство.

Жидкий концентрат лизина обладает высокой биологической ценностью, может храниться 3–4 месяца, исключает потенциальную возможность размножения микроорганизмов, а также не усыхает и не слеживается при хранении.

Данный продукт по своему составу полностью идентичен сухой форме L-лизина сульфата, а также совместим со всеми кормовыми добавками, ингредиентами и лекарственными препаратами. Специалисты отмечают, что увеличение количества вводимых жидких компонентов позволяет снизить нагрузку на систему смешивания кормов и облегчает последующее гранулирование.