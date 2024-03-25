Около 36 млн зрителей побывало на культурных мероприятиях в Тюменской области за 2023 год

В Тюменской области более тысячи учреждений культуры, все они являются центрами притяжения людей разных возрастов, ядром общественной жизни. Доказательство тому рекордное – почти 36 миллионов – посещений за 2023 год, заявил губернатор Александр Моор, поздравляя работников культуры с профессиональным праздником.

"Ваша работа вносит значительный вклад в развитие культуры, сохранение духовного наследия и традиций нашей страны. Организуя множество событий и мероприятий, помогая землякам реализовать свой потенциал, вы формируете единое социокультурное пространство, вдохновляете на творчество, передаете свою любовь к искусству и знания о нем. Без сомнения, в Год семьи и 80-летия Тюменской области представители культуры порадуют всех жителей и гостей своими идеями и проектами, реализацией многочисленных познавательных и увлекательных мероприятий", - говорится в поздравлении.

Александр Моор напомнил, что в последние годы благодаря национальному проекту "Культура" удалось существенно обновить инфраструктуру этой сферы. Построено и реконструировано более десятка домов культуры, создаются модельные библиотеки, открываются кинозалы, внедряются цифровые технологии, поддерживаются творческие инициативы. Губернатор пожелал всем специалистам отрасли не утратить стремление дарить землякам радость открытий и помогать в сохранении исторической памяти, развивать и поддерживать творчество местных авторов.

Глава региона пожелал работникам культуры вдохновения и воплощения всех планов, счастья, здоровья и благополучия.