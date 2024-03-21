Задачи социально-трудовой сферы обсудили в правительстве Тюменской области

Заседание областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений прошло 20 марта, на нем обсуждался ряд вопросов, ключевым стал итог реализации Регионального трехстороннего соглашения в 2023 году.

Александр Сидоров, директор департамента труда и занятости населения Тюменской области, отметил, что в регионе стартовала Всероссийская акция "Человек труда", призванная повысить престиж человека труда, сформировать трудовое и патриотическое воспитание школьников и молодежи, сформировать кадровый стандарт как основу кадрового суверенитета России. О задачах проекта рассказал депутат облдумы, координатор проекта "Выбирай своё" Владимир Ульянов.

Виктор Гамузов, директор департамента экономики и стратегического развития администрации города Тюмени, доложил о развитии социального партнерства в городе Тюмени. Принято решение продолжитьработу по увеличению охвата работников коллективными договорами.

Далее члены комиссии рассмотрели основные мероприятия, посвященные Году семьи. Особое внимание решили уделить популяризации, возрождению и чествованию трудовых династий.

Кроме того, члены комиссии обсудили вопросы, связанные с определением на 2025 год допустимой доли иностранных работников, осуществляющих деятельность в Российской Федерации в различных областях.

По итогам рассмотрения вопроса о реализации региональной программы "Формирование здорового образа жизни и профилактика неинфекционных заболеваний населения" Союзу "Региональное объединение работодателей Тюменской области", Тюменскому областному советупрофсоюзов рекомендовано привлечь работодателей к реализации корпоративной программы укрепления здоровья на рабочем месте, используя информацию об основных направлениях корпоративной программы, размещенной на сайте "Укрепление здоровья на рабочем месте".

В заключение члены комиссии подвели итоги реализации Регионального трехстороннего соглашения в 2023 году и отметили, что основные его положения были выполнены.