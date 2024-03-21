Под Тюменью открылась агровыставка

12:11 21 марта 2024
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В кластере "Пышминская долина" стартовала XII агропромышленная выставка "Тюмень Агро - 2024. Техника, технологии, инновации, наука".

Ввстввка проходит 21 и 22 марта, в мероприятиях участвуют более 60 компаний из 21 региона, на вставка представлено 165 единиц техники - сельскохозяйственную технику и оборудование презентуют в том числе производители Беоруссии. В числе экспонатов - более 30 новинок.

 Во время круглых столов участники обсудят лизинговые решения, цифровую трансформацию отрасли, меры господдержки сектора АПК и многое другое. 

Посетители смогут поучаствовать в тест-драйвах сельскохозяйственной техники, провести деловые переговоры с поставщиками.

В эти дни также пройдут олимпиады среди агрономов и  инженерно-технических работников агропромышленного комплекса Тюменской области.

22 марта на площадке выставки состоится совещание по вопросам подготовки к весенне-полевым работам регионов УФО с участием замминистра сельского хозяйства Российской Федерации Андрея Разина.

Теги: АПК
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