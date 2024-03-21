Моор заявил о дальнейшем развитии Тюменской агломерации

Развитие агломераций – приоритетная задача регионального правительства, заявил губернатор Тюменской области Александр Моор по итогам сессии по обсуждению новой концепции Стратегии пространственного развития России, которую провел председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Как сообщается на сайте регионального правительства, Стратегией пространственного развития Тюмень включена в число перспективных крупных центров экономического роста. В федеральные органы власти на рассмотрение направлен долгосрочный план развития Тюменской агломерации, в которую входят Тюмень и Тюменский район. Документ включает перечень как уже реализуемых, так и планируемых, а также перспективных проектов.

"По поручению президента России Владимира Путина для развития инфраструктуры в сельской местности совместно с Минсельхозом РФ формируем планы долгосрочного социально-экономического развития опорных населенных пунктов и прилегающих территорий на период до 2030 года", – сообщил глава региона.

Стратегическая сессия по обсуждению новой концепции Стратегии пространственного развития России, под председательством премьер-министра Мишустина прошла 19 марта. В ходе заседания он подчеркнул, что сокращение различий по уровню экономики и социальной сферы среди российских регионов входит в число первоочередных задач, на решение которых необходимо направить усилия, отметил премьер-министр. Для этого нужно сформировать соответствующие центры роста в регионах с учетом их сельскохозяйственного, промышленного, логистического потенциала. Следует также обеспечить приток инвестиций и увеличение числа рабочих мест.

Действующая стратегия пространственного развития РФ была принята в 2019 году и разрабатывалась в других условиях. Задачи и инструменты реализации обновленного документа должны учитывать текущие геополитические вызовы, региональные и муниципальные приоритеты, сказал премьер-министр. Их необходимо увязать с национальными проектами, о которых в послании Федеральному Собранию подробно говорил президент России Владимир Путин, а также с национальными целями и другими программами, которые будут актуализированы в ближайшее время.