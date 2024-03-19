Опубликован топ-5 востребованных профессий в нефтегазовой отрасли

Топ-5 наиболее востребованных профессий в сфере нефтегазовой отрасли опубликовал дептруда Тюменской области.
По данным на март, предприятиям ТЭК в регионе нужны такие специалисты, как мастер строительных и монтажных работ, геолог, дефектоскопист рентгено - гаммаграфирования 6 разряда, оператор товарный 4 разряда, лаборант химического анализа.
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