Опубликован топ-5 востребованных профессий в нефтегазовой отрасли

09:30 19 марта 2024
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Топ-5 наиболее востребованных профессий в сфере нефтегазовой отрасли опубликовал дептруда Тюменской области.

По данным на март, предприятиям ТЭК в регионе нужны такие специалисты, как мастер строительных и монтажных работ, геолог, дефектоскопист рентгено - гаммаграфирования 6 разряда, оператор товарный 4 разряда, лаборант химического анализа. 

Вакансии размещены на портале "Работа России".

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