Шеф-повара готовятся удивить тюменцев блинами на гастрофестивале "Гуляй, Масленица!"

Фестиваль гастрономических открытий ждёт жителей и гостей Тюмени - печь и угощать масленичными блинами их будут в рамках гастрономического фестиваля "Гуляй, Масленица!", который пройдет 16 и 17 марта на городских площадках.

Рестораторы областной столицы предложат множество вариаций блюд на любой вкус, сообщила директор городского департамента потребительского рынка Елена Еремина:

Проект "Тюменская весна" сопровождается гастрономическим фестивалем "Гуляй, Масленица!", традиционно в нем принимают участие заведения общепита. Масленица – праздник широкий, объединяющий людей с разными вкусовыми предпочтениями. На фестиваль заявились рестораны с различным национальным колоритом: кавказской, сибирской, северной, среднеазиатской кухни.

Перечень блинов, предлагаемых участниками, очень разнообразный: пшеничные, гречневые, шпинатные, кукурузные, манные. Среди начинок заявлены как привычные творог с изюмом, вишня, курица с сыром, так и картофель и груздями, ежевичная сгущенка,. Будут любимые блины Григория Распутина с припеком из груздей, менделеевские гречишные с телячьими щечками.

В рамках фестиваля будет работать 143 буфета и 15 гастрономических площадок. Прийти и попробовать блины можно будет каждый час с 10.00 до 17.00. Всего планируется изготовить 13 тысяч дегустационных порций. Понравившиеся варианты блинов можно будет купить.

"Очень хотелось бы понять, какие блюда любят тюменцы. Для этого рестораторы будут вести учёт, а также оценивать вкусовую палитру предпочтений. Организации общественного питания пересматривают меню и определяют аутентичные блюда, которые отразят гастрономические пристрастия нашего региона и станут "флагом" сибирской кухни. Справиться с этой задачей нам помогут гости фестиваля, их мнению мы доверяем", - отметила Еремина.

Адреса гастрофестиваля можно узнать здесь.