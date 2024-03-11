Реестр семейных предпринимателей решили сформировать в Тюменской области

Команда Торгово-промышленной палаты Тюменской области начала формирование реестра семейных предпринимателей, инициативы приурочили к Году семьи.
Отмечается, что, по оценкам экспертов ТПП РФ, 74% компаний в России можно отнести к семейным. Семейные компании объединяет ряд общих вопросов: это и развитие брендов, подготовка наследования бизнеса, особенности управления и т.д.
Тюменский реестр направлен на то, чтобы сформировать общее информационное пространство, организовать площадку для нетворкинга, проведение образовательных мероприятий и мастер-классов, тиражировать истории успеха, ре ализовать общие инициативы.
Подать информацию в реестр можно здесь.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru