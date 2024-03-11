Тюменских мам приглашают оформить соцсертификат на обучение

Находящиеся в отпуске по уходу за ребенком жительницы Тюменской области могут пройти профессиональное обучение или получить дополнительное профессиональное образование в рамках государственного социального заказа. В 2023 году обучение прошли 47 женщин. В 2024 году этим правом могут воспользоваться 50 женщин.

Обладательницы социального сертификата могут сами выбрать направление обучения и учебный центр из реестра исполнителей услуг, в котором представлено 25 образовательных организаций и более 1 700 программ. Обучение можно проходить и дистанционно.

Вместе с тем социальный заказ способствует повышению качества и доступности государственных и муниципальных услуг для населения за счет привлечения негосударственного сектора и создания здоровой конкурентной среды. Так, из 25 учебных центров, включенных в реестр исполнителей услуг, 22 являются негосударственными.

Подробности о получении сертификата можно узнать на интерактивном портале департамента в разделе Деятельность / Социальный заказ. Получить консультацию можно по телефону +7 (3452) 42-61-16.