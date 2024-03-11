Жительница Ишима попросила губернатора отремонтировать их двор

Пенсионерка Галина Донова из Ишима на личном приеме попросила у губернатора Александра Моора благоустроить дворовую территорию у многоквартирного дома № 108 по улице Малой Садовой - согласно последовавшему поручению, работы выполнят до 20 ноября.

По словам пенсионерки, рядом с домом современный спортгородок с беговой дорожкой, футбольным полем, тренажерами, но на подъездных путях к нему нарушено асфальтовое покрытие.

"Двор будет благоустроен в рамках муниципальной программы по формированию современной городской среды в Ишиме на 2023–2025 годы. Об этом доложил заместитель губернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин. Запланированы ремонт асфальтового покрытия дворового проезда и обустройство парковки для автотранспорта", - сообщается на портале правительства региона.