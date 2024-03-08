"Россети Тюмень" усилят контроль за работой своих объектов

В Тюменской области усилят контроль за работой электросетевого комплекса в праздничные дни, "Россети Тюмень" сообщили, что с 8 по 10 марта во всех филиалах организовано круглосуточное дежурство оперативного персонала.

Приняты дополнительные меры по антитеррористической и пожарной безопасности энергообъектов, усилен пропускной режим.

Налажено взаимодействие с органами исполнительной власти и местного самоуправления, МЧС и МВД России для слаженного реагирования при возникновении угрозы ЧС.

К ликвидации возможных технологических нарушений в Тюменской области, Югре и на Ямале готовы 193 бригады "Россети Тюмень" 900 работников, 392 единицы спецтехники. При необходимости энергетики задействуют 83 резервных источника электроснабжения.