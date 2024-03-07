Тюменские организации вошли в число призеров конкурса по социальной эффективности

Тюменские организации в очередной раз стали победителями и призерами федерального этапа конкурса "Российская организация высокой социальной эффективности" по итогам деятельности в 2022 году.

На конкурс были представлены корпоративные достижения в сфере кадровой политики, социального партнерства, создания комфортных условий для работников с семейными обязанностями.

Первое место в номинации "Малая организация высокой социальной эффективности" занял образовательный центр "Гелиос".

Два вторых места в номинациях "За развитие социального партнерства в организациях непроизводственной сферы" и "За лучшие условия работникам с семейными обязанностями в организациях непроизводственной сферы" завоевал ежегодный участник конкурса — Тюменский индустриальный университет.

Третье место в номинации "За развитие кадрового потенциала в организациях непроизводственной сферы" у организации дополнительного профессионального образования "Академия управления".

Награждение победителей и призеров конкурса планируется в марте-апреле на торжественном заседании Российской трехсторонней комиссии в Москве.

Напомним, что всероссийский конкурс "Российская организация высокой социальной эффективности" проводится Министерством труда и социальной защиты РФ ежегодно с 2000 года. Лучшие работодатели представляют проекты, которые добиваются высокой эффективности в решении социальных задач: развитие корпоративной культуры и социального партнерства, сохранение здоровья, охрана труда, дополнительные социальные гарантии и компенсации для работников.