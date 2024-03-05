Выпечку гигантских блинов в Ялуторовске перенесли с Масленицы на июньский День города

Народный праздник "Ялуторовская Масленица" в 2024 году пройдет без традиционного гастрофестиваля "Битва блинопеков" и рекордных трёхметровых блинов - все это перенесли на празднование 365-летия Ялуторовска 29 июня, информацию об этом в феврале опубликовал "Ялуторовский острог".

Масленичные гуляния в городе пройдут 17 марта в Ялуторовском остроге, для этого подготовили программу "Острожная комоедица". Праздник продлится с 12 до 15 часов, максимальное количество посетителей - не более 500 человек, для участия придется покупать билеты - для людей старше 3 лет цена составит 500 рублей.