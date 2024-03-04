Тюмень и Тобольск ждет на праздники участников круиза "В Сибирь"

В Тюменскую область 8 марта прибудет железнодорожный круиз "В Сибирь". Комфортабельный туристический поезд, состоящий из 10 вагонов, совершит две остановки: 8 марта в Тюмени и 9 марта в Тобольске. Познакомиться со старейшими русскими городами Сибири приедет 80 человек.



На перроне тюменского вокзала представительниц прекрасного пола обещают встречать цветами и открытками, всех напоят чаем от потомков купцов Колокольниковых с конфетами и другими сладостями, а потом отправят в Ялуторовск печь метровый блин, попробовать острожный квас, яблочное варенье из сада декабриста Василия Тизенгаузена, участвовать в народных забавах и крестьянском застолье.

По возвращении в Тюмень гостей ждет обзорная экскурсия "Тюмень – Врата Сибири" с погружением в историю края и посещением культовых достопримечательностей, отдых и оздоровление на термальном курорте, знакомство с сибирской кухней в одном из ресторанов города и атмосферная прогулка по вечерней набережной.

9 марта в Тобольске туристов встретят театрализованным представлением с угощениями в стиле исторической драмы "Тобол", покажут загородный комплекс "Абалак", монастырь, "Дворец наместника" с экскурсией по дому семьи императора Николая II, тематический парк "Тобол". Также в программе - прогулки у Тобольского кремля, на Базарной площади.



Тур с отправлением из Москвы рассчитан на 5 дней и 5 ночей (с 6 по 10 марта) и включает остановки в Тюмени, Тобольске и Перми.



Следующий железнодорожный круиз "В Сибирь" запланирован уже в апреле.