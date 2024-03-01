Минкульт объявил закупку на проект реставрации церкви Тобольска

Тюменская инициатива о реставрации Крестовоздвиженской церкви в Тобольске получила поддержку Министерства культуры Российской Федерации - объявлена зкупка на разработку проектной документации для реставрации этого старинного храма. Согласно информация на сайте Единой информационной системы в сфере закупок начальная цена - около 27 млн рублей.
Вопрос о реставрации Крестовоздвиженской церкви в мае 2023 года обсуждали губернатор Тюменской области Александр Моор и председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко, предложение главы региона вошло в постановление Совета Федерации "О господдержке социально-экономического развития Тюменской области".
"Сегодня, когда Россия отстаивает свое право на суверенитет, задача по сохранению наследия наших великих предков особенно актуальна. Не случайно эта тема прозвучала в послании президента России Владимира Путина. Благодаря поддержке сенаторов и Министерства культуры РФ мы сможем сберечь для будущих поколений ценнейший памятник истории и архитектуры", – прокомментировал Александр Моор.
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